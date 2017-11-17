Diğer
Kategoriler

Jack Sock da son dörde kaldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen ATP Finalleri’nde üçüncü yarı finalist Amerikalı Jack Sock oldu.

Jack Sock da son dörde kaldı

17 Kasım 2017 11:37

Garanti Koza’nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz tenisçisini buluşturan turnuvada Alexander Zverev’i 6-4, 1-6 ve 6-4’lük setlerle yenerek Boris Becker grubunda ikinci sırayı alan Sock, yarı finalde Grigor Dimitrov’un rakibi oldu.

Grupta Roger Federer’in ardından yarı finale çıkacak ismi belirleyecek ilk setine etkili forehandleri ve hızı 210 km/s aşan ilk servisleriyle ağırlığını koyan Sock, altı servis kırma puanı kurtardığı seti 6-4’le hanesine yazdırdı. Dünya 3 numarası Alexander Zverev ikinci seti 28 dakika içinde 6-1 kazanarak setleri eşitledi. Üçüncü sete de servis kırarak başlayan Zverev karşısında geri dönmeyi başaran Jack Sock, final setini de 6-4 alarak kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı. ATP sıralamasında ilk beşte yer alan oyunculara karşı bu sezon üçüncü galibiyetini alan Amerikalı oyuncu, 2007 yılından sonra bu turnuvada son dörde kalan ilk Amerikalı oyuncu oldu.

ATP’de normal sezonun son turnuvası Rolex Paris Masters’ı kazanarak son anda ATP Finalleri’ne katılmaya hak kazanan Jack Sock, Cumartesi günü oynanacak yarı finalde Bulgar Grigor Dimitrov ile kozlarını paylaşacak. İki oyuncunun daha önce oynadığı dört karşılaşmanın üçü Jack Sock’un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 

Etiketler: Jack Sock

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç