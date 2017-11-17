Jack Sock da son dörde kaldı

Garanti Koza’nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz tenisçisini buluşturan turnuvada Alexander Zverev’i 6-4, 1-6 ve 6-4’lük setlerle yenerek Boris Becker grubunda ikinci sırayı alan Sock, yarı finalde Grigor Dimitrov’un rakibi oldu.

Grupta Roger Federer’in ardından yarı finale çıkacak ismi belirleyecek ilk setine etkili forehandleri ve hızı 210 km/s aşan ilk servisleriyle ağırlığını koyan Sock, altı servis kırma puanı kurtardığı seti 6-4’le hanesine yazdırdı. Dünya 3 numarası Alexander Zverev ikinci seti 28 dakika içinde 6-1 kazanarak setleri eşitledi. Üçüncü sete de servis kırarak başlayan Zverev karşısında geri dönmeyi başaran Jack Sock, final setini de 6-4 alarak kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı. ATP sıralamasında ilk beşte yer alan oyunculara karşı bu sezon üçüncü galibiyetini alan Amerikalı oyuncu, 2007 yılından sonra bu turnuvada son dörde kalan ilk Amerikalı oyuncu oldu.

ATP’de normal sezonun son turnuvası Rolex Paris Masters’ı kazanarak son anda ATP Finalleri’ne katılmaya hak kazanan Jack Sock, Cumartesi günü oynanacak yarı finalde Bulgar Grigor Dimitrov ile kozlarını paylaşacak. İki oyuncunun daha önce oynadığı dört karşılaşmanın üçü Jack Sock’un galibiyetiyle sonuçlanmıştı.