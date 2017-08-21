Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanlığı görevini Orgeneral Arif Çetin'e devrediyor. Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada, "Uzun yıllardın ülkemizi rahatsız eden teröristlerle ölümüne mücadele girerek daha başarılı olacağımızı, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılacağımızı, mutlu ve güler yüzlü insanların çalışacağı huzurlu bir ortam oluşturacağımı ve Jandarma Genel Komutanlığımızın saygınlığını artırmaya çalışacağımı ve kalıcı işler yapacağımı ifade etmiştim. Bir yıl önce ifade ettiklerimi sizlerle birlikte başarmış bir komutan olarak aranızdan ayrılıyorum. Bütün imkan ve kabiliyetlerimiz, başta teröristle mücadele eden unsurlarımız olmak üzere personelin daha güçlü, mutlu, rahat ve huzurlu yaşatılmasına yöneltilmiştir. Bütün birliklerimizdeki personel el birliğiyle Jandarma Genel Komutanlığımızı cennete çevirdik, insanlarımızı mutlu ve güler yüzlü yapalım ki sonraki zor ve meşakkatli işleri kolayca çözebiliriz diye düşündük ve zaman bizi haklı çıkardı" ifadelerini kullandı.

İlker Turak

