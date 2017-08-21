Diğer
Kategoriler

Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanlığı görevini Orgeneral Arif Çetin'e devrediyor.

Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

21 Ağustos 2017 16:49

Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanlığı görevini Orgeneral Arif Çetin'e devrediyor. Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada, "Uzun yıllardın ülkemizi rahatsız eden teröristlerle ölümüne mücadele girerek daha başarılı olacağımızı, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılacağımızı, mutlu ve güler yüzlü insanların çalışacağı huzurlu bir ortam oluşturacağımı ve Jandarma Genel Komutanlığımızın saygınlığını artırmaya çalışacağımı ve kalıcı işler yapacağımı ifade etmiştim. Bir yıl önce ifade ettiklerimi sizlerle birlikte başarmış bir komutan olarak aranızdan ayrılıyorum. Bütün imkan ve kabiliyetlerimiz, başta teröristle mücadele eden unsurlarımız olmak üzere personelin daha güçlü, mutlu, rahat ve huzurlu yaşatılmasına yöneltilmiştir. Bütün birliklerimizdeki personel el birliğiyle Jandarma Genel Komutanlığımızı cennete çevirdik, insanlarımızı mutlu ve güler yüzlü yapalım ki sonraki zor ve meşakkatli işleri kolayca çözebiliriz diye düşündük ve zaman bizi haklı çıkardı" ifadelerini kullandı. 

İlker Turak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç