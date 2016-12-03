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Jandarma, İzmir’de terör örgütüne ait sığınak ve depolar buldu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı bölgede bir sığınak ve 8 depo buldu. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise patlayıcı madde düzeneği, makineli tüfek, bir adet kaleşnikof piyade tüfeği ile bunlara ait çok sayıda mermi, el bombası, elektrikli fünye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


03 Aralık 2016 15:21

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK’nın İzmir’de yapılandığı bölgelerde yapılan arama ve tarama faaliyeti sonucu, Kemalpaşa ilçesinde 3 ayrı bölgede terör örgütü PKK’nın kullandığı bir sığınak ve 8 adet depo tespit edildi. Jandarma ekipleri dün sabah saatlerinde tespit edilen yerlere eş zamanlı baskın düzenledi. Vişneli Mahallesi ormanlık alanda ilk bölgede bir depoda yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 585 adet av tüfeği fişeği ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Vişneli Mahallesinde diğer bölgede 1 sığınak ve 5 depoda ise, 1 adet MP-5 makineli tabanca, 3 adet MP-5 şarjörü, 142 adet 9 mm çapında MP-5 makinalı tabanca fişeği, 2 adet sırt çantası, 3 adet komando bıçağı, bol miktarda pil, 3 adet el feneri, 4 adet uyku tulumu, 3 adet kamuflajlı askeri elbise, 3 adet sivil elbise, 2 adet 2 kiloluk tüp, 176 adet yemek konservesi ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 240-170 santim ebatlarında toprak kazılarak yapılan sığınağın 3 kişinin barınabileceği şekilde inşa edildiği belirtildi.

Patlayıcı düzeneği bulundu
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu, Ovacık ve Sarılar Mahalleleri kırsalı kesiminde ise 2 ayrı depoda toprağa gömülü 1 adet patlayıcı madde düzeneği, 7 adet elektrikli fünye 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 11 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 557 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 208 adet tabanca fişeği, 2 adet düdüklü tencere ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

İzmir jandarması daha önce çok sayıda operasyon yapmıştı
İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 23 Şubat 2016 tarihinde Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan roketatarlı saldırı sonrasında İzmir’de PKK’nın sözde Ege açılımı adı altındaki faaliyetlerine yönelik 359 operasyon düzenlemişti. Kemalpaşa, Bayındır, Torbalı ve Buca ilçeleri kırsalında örgüte ait tüm sığınak ve depolar bulunarak, jandarma ekiplerince imha edilmişti. Kırsal alanda eylem yapan 3 örgüt mensubu ile bunlara yardım ve yataklık eden 6 şahıs tutuklanmış, 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet MP-5 makineli tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 el bombası, patlayıcı madde düzenekleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek örgütün ege yapılanması çökertilmişti.

Etiketler: izmir jandarma, PKK operasyonu


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