Jandarma ve polisten ortak dev uygulama

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerin yer aldığı 100 kişilik ekiple, merkez ilçe olan Süleymanpaşa’ya bağlı ve aynı zamanda İstanbul ve yakın illerdeki tatilcilerin uğrak mekanı olan tatil köyü Kumbağ Mahallesinde dev asayiş uygulaması başlatıldı.

Öncellikle Naip Mahallesinde bir araya gelen polis ve jandarma ekipleri, tatil merkezi olan Kumbağ Mahallesinde bulunan pansiyon, plaj ve eğlence merkezlerinde kimlik kontrolleri gerçekleştirdi. Jandarma ve polislerden oluşan 100 kişilik ekibin katıldığı uygulama gece boyunca sürdü.

Halil Dağ