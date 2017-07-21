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Jandarma'dan drone'lu uyuşturucu baskını

Bursa Orhangazi ilçesine bağlı iki köyde, drone ile yapılan kontrollerde, kamu arazilerine Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 662 kök Hint keneviri ve 460 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan dronelu uyuşturucu baskını

21 Temmuz 2017 11:21
Jandarma'dan drone'lu uyuşturucu baskını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve yol güvenliğinin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede de drone kullanmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından Orhangazi Bayırköy ve Yenisölöz Mahallelerinde drone kullanarak yapılan arama faaliyeti sonucunda, kamu arazisine kenevir bitkisinin ekildiği tespit edildi. Karadan uyuşturucu madde arama köpeği, havadan drone destekli yapılan operasyonda Bayırköy Mahallesi'nde 206 kök kenevir bitkisi ile 300 gram kubar esrar, Yenisölöz Mahallesi'nde de 456 kök kenevir bitkisi ile 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler cumhuriyet savcısının talimatıyla yakılarak imha edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


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