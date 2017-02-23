Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Alay ve Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde ikamet eden R.A isimli şahıs ve ilçe ikamet eden M.Y isimli şahısların tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Bayat Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden her iki şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet üzerinde hayvan figürü bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen metal obje ile 1 adet dedektör, 4 adet sikke, 3 adet bakır mumluk, 2 adet figür işlemeli taş, 1 adet çömlek testi ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.