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Jandarmadan uyuşturucu şebekelerine operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla bonzainin de aralarında bulunduğu çeşitli uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımını yapan 2 şebekeyi çökertti. 6 kişinin tutuklandığı operasyonda 3 kilo bonzai ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu şebekelerine operasyon

17 Temmuz 2017 10:03
Jandarmadan uyuşturucu şebekelerine operasyon - Tıkla İzle

İstanbul Kağıthane ve Fatih’te, şüpheli şahısların Bonzai ve uyuşturucu imal ve ticareti yaptığını tespit eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Ölümcül Paketlere Suçüstü

Baskın esnasında, Bonzai ve uyuşturucu maddelerini satışa hazır hale getirmek amacıyla “fişek” olarak tabir edilen kağıtlara paketleyen şüphelilere suçüstü yapıldı.
4 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 Bin 500’de fazla kişinin kullanımına sunulmaya hazırlanan yaklaşık 3 kilogram Bonzai maddesi ile Bin 727 gram paket toz ve kubar esrar, Bin 568 adet sentetik hap, 4 gram eroin ve 2 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Hedef Gençler

Şüphelilerin hazırladıkları Bonzai ve uyuşturucu maddelerini, özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim Eminönü, Balat ve Unkapanı’ndaki gençlere motosikletli kuryeler vasıtasıyla dağıtarak sattıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla Bonzai ve uyuşturucu üretim ve dağıtım yapan 2 şebeke çökertilerek, binlerce gencin zehirlenmesi engellendi.

Cezaevi Firarisi Yakalandı

Şüpheli K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: İstanbul, jandarma, operasyon, uyuşturucu şebekeleri


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