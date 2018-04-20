Jandarmadan yeni nesil barkod sistemli uygulama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye’deki muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla sorumluluk bölgesindeki kritik noktalarda aralıksız denetimler yapıyor. Bu kapsamda bugün Kuzey Marmara otoyolunda denetim yapan jandarma ekipleri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı.

Jandarma ekipleri tarafından kullanılmaya başlanan sistem sayesinde 40-45 yolcu kapasiteli bir otobüsün 3 dakika gibi kısa bir sürede sorgulaması yapılacak. Ayrıca, mobil plaka tanıma sistemi ve "takbul" ismi verilen akıllı gözlüklerin de son dönemlerde sisteme dahil edilen uygulamalardan olduğu biliniyor. Uygulama noktasına gelen araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları takbul gözlük sayesinde 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabiliyor, herhangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler başlatılabiliyor. Ayrıca mobil PTS (plaka tanıma sistemi) sayesinde aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgileri kontrol edilerek arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildiriliyor. Bu da arama noktasında görevli jandarmaların yaklaşan şüpheli araca göre tedbir alıp, diğer vatandaşların arama noktalarında lüzumsuz yere beklemelerinin önüne geçmesini sağlıyor.

Jandarma ekiplerinin kullanmış olduğu yeni nesil sistemlerin tamamı Türkiye’de üretiliyor ve yazılımları da Türkiye’de yapılıyor. Sistemler Jandarma Muhabere Entegre Bilgi Sistemi (Jemus) ve modem üzerinden jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak sistemleri üzerinden veri tabanına ulaşarak, burada bütün verileri sorgulayabiliyor.