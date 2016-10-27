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Jandarmanın özel ekibinden kaçamadı

Ağustos ayında Ula’nın Akyaka mahallesinde tekne kaptanı Salih Ateş’i Beyaz Ada-1 teknesinde pompalı av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra firar eden Abdullah Aydın, jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından İzmit’te yakalanmıştı. Yakalanan cinayet zanlısı Muğla’ya getirildikten sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarmanın özel ekibinden kaçamadı

27 Ekim 2016 13:35

ÖZEL EKİP KURULDU

Firari zanlı Abdullah Aydın’nın yakalanması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip ile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’nın titiz çalışmaları sonucu firari sanık Abdullah Aydın’nın izi adım adım takip edildi. Firari zanlının irtibat kurabileceği tüm yakınları ve arkadaşları takibe alındı. Takip esnasında çok sayıda güvenlik ve MOBESE kayıtları incelendi. Yapılan takip sonrası ezel ekip firari zanlının İzmit ilinde saklandığını tespit etti. Şüphelinin irtibata geçtiği değerlendirilen şahısların takip edilmesi ve elde edilen istihbari bilgilerin değerlendirilmesi üzerine firari şüpheli Abdullah Aydın, İzmit iline görevlendirilen Muğla İl Jandarma Komutanlığı özel ekipleri tarafından sabah saatlerinde börekçide kahvaltı yaparken kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan Abdullah Aydın, jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Olay gecesi güvenlik kameraları tarafından pompalı silah ile ateş ettiği tespit edilen ve Abdullah Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bekir Tosun


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