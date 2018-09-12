Japonlar uyumuyor



Uzun çalışma saatleri ve stresli yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Japonya'da yapılan araştırma, ülkedeki uyku alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşları 20 ve üzeri olan yaklaşık 6 bin 500 kadın ve erkeğe uyku ve diğer günlük alışkanlıkları ile ilgili sorular yöneltti.

Sonuçlara göre, erkek katılımcıların yüzde 36,1'i, kadın katılımcıların ise yüzde 42,1'i günde 6 saatten az uyuduklarını ifade etti. Yaş aralığına göre ise, 40'lı yaşlardakilerde ‘6 saatten az uyuyanların oranı' en yüksek oranı gösterdi. 40'lı yaşlardaki erkeklerin yüzde 48,5'inin, aynı yaş grubundaki kadınların ise 52,4'ünün 6 saatten az uyuduğu belirlendi.

DÜZENLİ UYUYANLAR AZALIYOR

5 saatten az uyuyan Japonlar ise araştırmaya katılan tüm erkeklerin yüzde 7,5'ini oluşturdu. Kadınlarda ise 9,2 olarak tespit edildi. 40'lı yaşlardakilerde düzenli uykunun giderek azaldığını ortaya koyan araştırmaya göre, aynı yaş grubundaki erkeklerin yüzde 11. 3'ü, kadınların ise yüzde 10,6'sı 5 saatten az uyuyor.

DİNLENEMEYENLER ARTIYOR

İnsanlara, uykularında yeterli düzeyde dinlenip dinlenmediklerinin de sorulduğu araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 20, 2'si yetersiz dinlendiğini ya da hiç dinlenemediğini belirtti. Bu rakam 40'lı yaşlarda yüzde 30,9'a yükseldi. Yeterli dinlenemediklerinden şikayet edenlerin oranı 2009 yılından bu yana kademeli olarak artıyor.

BAKANLIK UYARIYOR: “DAHA AZ ÇALIŞIN”

Bakanlık yetkilileri uyku yoksunluğunun zihinsel hastalıklardan, obeziteye, hipertansiyondan diğer sağlık sorunlarına birçok hastalığa neden olabileceğini hatırlatarak, insanları çalışma saatlerini azaltmaya ve yeterli düzeyde uyuyabilmek için diğer aile üyeleriyle ev işleri konusunda iş bölümü yapmaya çağırıyor.

Burak Ersoy