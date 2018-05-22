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Japonların büyük ilgi gösterdiği Geyik böceği, Muğla’da ilk defa görüldü

Altı antenli böcek olarak da adı geçen ve Türkiye’de sadece Amanos Dağları'nda yetiştiği bilinen Geyik böceği, Muğla’da ilk defa ortaya çıktı.

Japonların büyük ilgi gösterdiği Geyik böceği, Muğlada ilk defa görüldü

22 Mayıs 2018 12:35
Japonların büyük ilgi gösterdiği Geyik böceği, Muğla’da ilk defa görüldü - Tıkla İzle

Oturduğu masaya konan Geyik böceği ile ilgili araştırma yapan bir vatandaş, böceğin koruma altında olan ve Japonya’da çok değerli bir böcek olduğunu öğrenince durumu Muğla Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Geyik böceğinin boyunun yaklaşık telefon şarj cihazı kadar olduğunu söyleyen vatandaş, altı antenli böcek ile de ilk defa karşılaştığını ifade etti.

Japonlar almak için Türkiye'ye geliyor

Özellikle böcek koleksiyonerleri arasında çok revaçta olan altı taraklı Geyik böceği, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıyı Türkiye'ye çekiyor. Son zamanlarda bölgeyi en çok ziyaret edenlerin başında ise Japonlar geliyor.  

Bekir Tosun
 

 

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