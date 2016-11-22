Deprem bölgede tsunami dalgalarına neden oldu. Depremin meydana geldiği bölgenin Mart 2011'de tsunami felaketinin yaşandığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği yer olması yeniden endişelere neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı depremin ülkenin kuzeydoğusunda 7.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünün 6.9 olduğunu açıkladı. Depremden yaklaşık 1 saat sonra ilk tsunami dalgaları kıyıya vurdu. Dalga boylarının 1.4 metre olduğu bildirildi. Daha sonra verilen tsunami alarmı kaldırıldı.