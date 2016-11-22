Diğer
Kategoriler

Japonya'da korkutan deprem ve tsunami

Japonya'nın Fukuşima kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremden yaklaşık 1 saat sonra ilk tsunami dalgaları kıyıya vurdu. Dalga boylarının 1.4 metre olduğu bildirildi. Daha sonra verilen tsunami alarmı kaldırıldı.

Japonyada korkutan deprem ve tsunami

22 Kasım 2016 07:49
Japonya'da 7.3 şiddetinde deprem - Tıkla İzle

Deprem bölgede tsunami dalgalarına neden oldu. Depremin meydana geldiği bölgenin Mart 2011'de tsunami felaketinin yaşandığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği yer olması yeniden endişelere neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı depremin ülkenin kuzeydoğusunda 7.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünün 6.9 olduğunu açıkladı. Depremden yaklaşık 1 saat sonra ilk tsunami dalgaları kıyıya vurdu. Dalga boylarının 1.4 metre olduğu bildirildi. Daha sonra verilen tsunami alarmı kaldırıldı. 

Etiketler: Japonya deprem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!