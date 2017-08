Jinekolojik kanserlere karşı öneriler

Medicana Inetrnational Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ergün, Türkiye’de en sık karşılaşılan jinekolojik kanserlerin rahim ağzı kanserleri (serviks), rahim kanseri ve yumurtalık kanserleri olduğunu belirtti.

Bunlardan rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Ergün, "Rahim ağzı kanserlerinin oluşmasında kronik tahriş, HPV virüsü yani genital siğil ve enfeksiyonlar gibi pek çok faktör rol oynamakla birlikte hastalığın seksüel yaşamın başlaması ile birlikte ortaya çıkması seksüel geçiş özelliğini de ön plana çıkarmaktadır. O nedenle cinsel olarak aktif her kadının her yıl Smear testi ile kanser taraması yaptırması önemlidir" dedi.

Kadınların senede bir kez Smear testi yaptırması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Ergün, HPV DNA per testinin yapılması ve HPV aşılaması için hastaların bilgilendirilerek erken yaşta bağışıklık sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Rahim kanserinde obezite de risk faktörü

Rahim kanserinin kadınlarda meme, kolon ve akciğer kanserlerinden sonra en sık görülen dördüncü kanser olduğunu kaydeden Op. Dr. Ergün, "Kilo (obezite), geç menopoza girme, rahim duvarı kalınlaşmaları rahim kanserini kolaylaştıran faktörlerdendir" ifadesini kullandı.

Yumurtalık kanserlerinde durum daha ciddi

Op. Dr. Ergün, jinekolojik kanser nedenli ölümlerin en sık sebebinin ise yumurtalık kanserleri olduğunu vurgulayarak, “Kadınlarda en sık görülen beşinci kanserdir. Bir kadında yaşam boyu yumurtalık kanseri gelişme riski 1/70 oranındadır. Jinekolojik kanserden yaşamını yitiren her 100 kadından birinde sebep bu kanserlerdir. Burada en önemli risk faktörü ailede yumurtalık kanseri mevcudiyetidir. Ailesinde kanser ya da kız kardeşinde yumurtalık kanseri, meme kanseri olanların mutlaka kanser taramasından geçmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

HPV aşılamasına kız çocuklarından başlanarak önlem alınmalı

Bu kanserlerde erken tanı ve tedavi ile ilgili olarak ise Op. Dr. Ergün, “Kanser öncüsü lezyonları tedavi edebilmek için kadınlarda Smear testi büyük önem taşıyor. Burada rahim ağzından fırça ile sürüntü alınarak patolojik inceleme sonucu hücre değişiklikleri saptanıyor. Testte hücre anormallikleri saptanan hastalar, rahim ağzını 20 kat büyük gösteren kolposkopi cihazıyla değerlendiriliyor ve şüpheli alanlardan biopsi ile patolojik değerlendirme yapılabiliyor. Genital kanser oluşumunda etkili olabilen virüslerin (HPV virüsü) tespiti için HPV DNA per yöntemi ile vajinadan akıntı örneği alarak tetkik yapma olanağına sahip olmaktayız. HPV maruziyeti sonucu oluşmuş genital siğiller (kondilom) yakılma, dondurma işlemleri ya da ilaç tedavileri ile iyileştirilebiliyor. Günümüzde HPV nedenli genital siğil, toplumda çok yaygın olarak görüldüğünden önlem olarak kız çocuklarının aşılanması önemli. 12-13 yaşlarında kız çocuklarına HPV aşılaması (bağışıklama) yapılarak hastalığın önüne geçilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Goncagül Özcan