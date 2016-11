Türkiye’nin hür ve bağımsız bir ülke olarak her türlü oluşuma katılabileceğini kaydeden Jirinovski, "Mevcut durumda Şanghay İşbirliği Örgütü, dünyanın en güçlü uluslararası örgütü haline gelmiştir. Bunların üyeleri arasında biz Türkiye’yi gerçekten görmek istiyoruz" dedi.

Rusya Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye ziyaretinin son gününde İHA muhabirinin sorularını cevapladı. Konuşmasının bir kısmını Türkçe gerçekleştiren Jirinovski, Ankara izlenimleri, Türk yemekleri, ekonomi ve siyasetle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye ziyaretinde her şeyi çok beğendiğini söyleyen Rus lider, Ankara’yı en son gördüğü dönemden itibaren gerçekten şehrin çok güzelleştiğini, yeşillendiğini, yeni binaların yapıldığını ve çok hoş bir manzarayla karşılaştığını aktardı. Tek eksiğin Ankara ile Moskova arasındaki uçak seferlerinin az oluşu olduğunu dile getiren Jirinovksi, metro ağının da genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Favori Türk yemeği işkembe çorbası

Türkçe ifadelerle Ankara’ya ilk defa 45 yıl önce geldiğini vurgulayan Jirinovski, "Türk mutfağını hatırlıyorum. Sütlaç, işkembe çorbası, ızgara ve döner kebabı çok beğendim. Türk yemekleri Ortadoğu, Avrupa ve Moskova’da çok ünlü. Türk yemeklerinin Moskova’da daha çok olmasını istiyorum. Sadece Moskova değil Rusya’nın diğer şehirlerinde de Türk restoranlarının açılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Artık provokasyonları tarihe sevk etmemiz gerekiyor"

Uçak krizini ‘provokasyon’ olarak değerlendiren Jirinovski, Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili, "Artık bu provokasyonları, bu talihsiz olayları tarihe sevk etmemiz gerekiyor. Bunlar düşmanlarımızın tertip ettiği spekülasyonlar. Dolayısıyla faaliyetlerimizi geleceğe dönük ortak bir şekilde sürdürmeliyiz. İlişkilerimizi eski seviyeye getirmeliyiz. Bundan sonra da ticari hacmimizi 3 kata çıkarmamız lazım. Bu imkansız bir durum değildir. Biran evvel ticari ilişkilerimizi toplamalıyız. Çünkü ikili ilişkilerde kesinlikle hiçbir tarafın zararı olmuyor. Her safhada iki ülkeye yararlı ticari faaliyetler. Biz, inşaat projelerimizde çalışmak üzere Türkiye’den gelebilecek yüz binlerce işçi ve mühendis görmek istiyoruz. Ayrıca narenciye ve diğer meyve sebze ürünlerini Rusya’daki mağazalarda görmek istiyoruz. Rusya’dan ise turistlerin Akdeniz sahillerine dönmelerini bekliyoruz. Biz de çağdaş teknolojiye dayanan projeleri Türkiye’de gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye’nin en büyük dostu olduğumun bilinmesini istiyorum"

"Bizi mutlu eden hususlardan bir tanesi Türkiye’nin başında çok parlak bir lider, çok başarılı ve cesur bir insan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olmasıdır" diyen Rus lider, "Yine de değişik bakanlıklarda yaptığımız görüşmelerde bakanların da gerçekten çalışkan ve ileriye dönük düşünen kişiler olduğunu gördük. Milletvekilleri de aynı şekilde parlak insanlar. Liberal Demokrat Partisi olarak bizim milletvekillerimiz gerçekten Türkiye’nin dostudur. Bu hususun da Türkiye tarafından bilinmesini istiyorum. Benim Türkiye’nin en büyük dostu olduğumun bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sarf ettiğim sözler NATO’ya karşı bir propaganda olarak algılanmalı"

Jirinovksi, İstanbul Boğazı’na atom bombası atılması teklifinin hatırlatılması üzerine, Türkiye’yi ve Türkleri sevdiklerini, iki ülke arasında tekrar bir gerginliğin olmasını kesinlikle istemediklerini dile getirdi. İfadelerinin Türkiye’ye karşı değil, NATO’ya karşı olduğunu kaydeden Rus lider, şunları söyledi:

"Bir daha söylemek istiyorum. O günlerde sarf ettiğim sözler kesinlikle Türkiye’ye yönelik değil. Tamamen NATO örgütüne ve NATO’ya üye ülkelere, bunlara soğuk duş etkisi yapacak bir hamlede bulundum. Onun sonucunu da görüyorsunuz. NATO hiçbir şekilde Türkiye ile Rusya arasındaki krize kendi silahlarıyla, kendi güçleriyle müdahil olmadı. En büyük başarımız budur. Farkındaysanız yeni seçilen ABD Başkanı Trump da Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan yavaş yavaş çekilme kararı aldı. Sarf ettiğim sözler NATO’ya karşı bir propaganda olarak algılanmalı. Türkiye ile Rusya arasında bir nükleer savaşı bırakın bir çatışmanın mümkün olmayacağını vurgulamak istiyorum. Artık talihsiz olaylar defterini beraber kapatmamız lazım. Bir sene evvelki talihsiz olay bunla bitmiyor. Tarihimiz talihsiz olaylarla dolu. Onları tamamen unutmalıyız ve geleceğe bakmalıyız."

"Şanghay İşbirliği Örgütü’nün üyeleri arasında Türkiye’yi gerçekten görmek istiyoruz"

Rus lider Jirinovski, son zamanlarda gerilen Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’yle ilgili tavsiye kararı ve Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’yle yakınlaşmasıyla ilgili soruya, şu cevabı verdi:

"Dünyada birçok uluslararası örgüt var. Türkiye hür ve bağımsız bir devlet olarak her türlü oluşuma üye olabilir. Dünyada bir tane kapalı ülke olmamalı ülkeler arasındaki işbirliği geliştirilmeli. Mevcut durumda Şanghay İşbirliği Örgütü, dünyanın en güçlü uluslararası örgütü haline gelmiştir. Bunların üyeleri arasında biz Türkiye’yi gerçekten görmek istiyoruz. Temennimiz o yönde. Rusya’da bir deyim vardır: Her şeyin üçe bölünmesi lazım."

"Dünyayı Erdoğan, Putin ve Trump’a bırakın"

Erdoğan, Putin ve Trump’ın dünyada en etkin rol oynayacak 3 lider olduğunu vurgulayan Jirinovski, "Biz 2016 yılının sonunda çok şanslıyız. Şuanda dünyada en etkin rol oynayabilecek 3 tane devlet başkanı var. Bunların arasında Sayın Erdoğan, Sayın Putin ve Trump var. Dünyayı kendilerine bırakalım. Türkiye olarak gerçekten çok şanslısınız. Ülkenin başında çok parlak bir lider Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin başında kalmasını diliyorum. Kendisinin de beni dost olarak görmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Konuşmasını Türkçe ifadelerle sürdüren Jirinovski Türk vatandaşlarına yılbaşı temennilerinde bulunaak "Yılbaşınız kutlu olsun. Her Türk’ün yeni ev, yeni araç, yeni aile, dost sahibi olması ve hiç hastalık yaşamamalarını diliyorum. Her Türk, her Rus, her gün gülümseyerek uyanıp daima işine gitsin ve çocuklar etrafında olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Bütün Türkiye’nin yurtseverlerine candan selamlar" dedi.

Abdullah Sarıca - Onur Emre Durak