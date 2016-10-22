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Judo Federasyonu’nun yeni başkanı Sezer Huysuz oldu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlık seçimini, 125 oyla Sezer Huysuz kazandı.


22 Ekim 2016 16:36

Ankara Crowne Palaza Otel'de yapılan 4. Olağan 5. Mali Genel Kurul’da, Türkiye Judo Federasyonu Başkanlık seçimleri için Nuri Muhammet Çelik ve Sezer Huysuz yarıştı. 278 delegesi bulunan federasyonun genel kurulunda 250 delege oy kullandı. Seçimde Huysuz 125, Çelik ise 123 oyda kaldı. Huysuz 2 oy farkla Türkiye Judo Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.

Uysal: "Haklarımı helal ediyorum"
Başkanlığa tekrar aday olmayan eski başkan Fatih Uysal genel kurulda yaptığı konuşmada, 8 yıllık süreyle federasyonu yönettiklerini belirterek, "Judoda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benimle çalışan ekibime haklarımı helal ediyorum. Ben çekildim. 2 adayımız imzalarını topladı ve başkanlığa aday oldu. Bizler başladığımız gibi tertemiz buradan ayrılıyoruz” diye konuştu.
Uysal, yeni yönetime başarılar dilediğini söyledi.

Huysuz: "Büyük bir ivme kazandı"
Yeni Başkan Sezer Huysuz ise, başkanlık sürecinin kolay olmayacağını ama hep beraber bunun altından kalkabileceklerini kaydetti. Ekip ruhu ile hep beraber Türk Judosu için başarmak zorunda olduklarını ifade eden Huysuz, “Eski başkanın döneminde Türk judosu büyük bir ivme kazandı. Hazır bir federasyonumuz var. Bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Kazanan Türk judosu olacak. Bugün burada seçimi iki oyla olsa da kazandık" şeklinde konuştu.

Huysuz başkanlığındaki yönetim kurulunda, Seçin Turan, Murat Beytekin, Levent İşler, Murat Ak, Fikret Yıldız, Murat Levent Şahin, Mehmet Musa Evin, Cemalettin Kömürcü, Ahmet Biltekin, Şenol Çelik, Oğuz Kaynak, Kamil Yaşar Güleç, Kaya Gezeker, Ali İhsan Delioğlu yer aldı. 

Cem Geçim

Etiketler: Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu


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