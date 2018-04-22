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Julio Cesar futbolu bıraktı

Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo’da forma giyen kaleci Julio Cesar, 38 yaşında futbol hayatını noktaladı.

Julio Cesar futbolu bıraktı

22 Nisan 2018 14:25

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo’da görev yapan Brezilyalı eldiven Julio Cesar, ligde oynanan America Mineiro karşılaşmasında son kez kalesini korudu.

Daha önce Inter, Queens Park Rangers, Benfica ve Toronto gibi kulüplerde forma giymiş olan tecrübeli file bekçisi, 38 yaşında kariyerine noktayı koydu. Formasını terlettiği takımlarda uzun zaman süre alan tecrübeli oyuncu, Inter’de görev aldığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşarken, Brezilya Milli Takımı’nda ise iki kez FIFA Konfederasyon Kupası ve bir kez de Copa America şampiyonluğu yaşadı. 

Tecrübeli file bekçisinin futbol hayatını sonlandırdığı maçta Flamengo, America Mineiro’yu 2-0 mağlup etti.  

 

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