Juncker: Euro egemen bir Avrupa'nın yüzü olmalı

Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda geleneksel olarak düzenlenen “Birliğin Durumu” oturumunda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin para biriminin önemine vurgu yaptı. Görevinin tamamlanmasına az bir süre kala düzenlenen “Birliğin Durumu” oturumunda “Euro egemen bir Avrupa'nın yüzü olmalıdır” diyen Başkan Juncker, euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini istedi. Ayrıca Juncker AB'nin dünya sahnesinde daha egemen bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

"AVRUPA UÇAKLARINI EURO YERİNE DOLAR BAZINDA ALMALARI BÜYÜK BİR SAÇMALIK"

2018 yılının sonuna gelindiğinde, Komisyon'un euroyu uluslararası platformda güçlendirmeyi hedefleyen girişimleri atacağının altını çizen Juncker, güçlü bir para birimine sahip olmanın ne kadar önemli olduğuna dair bazı örnekleri gösterdi. Juncker, “Avrupa'nın enerji ithalat faturası yüzde 80'i buluyor ve Avrupa'nın yılda 300 milyar euroyu bulan enerji faturasını ABD doları bazında ödemesi saçmalıktır. Oysa enerji ithalatımızın sadece yüzde 2'si ABD'den geliyor. Avrupalı şirketlerin Avrupa uçaklarını euro yerine dolar bazında almaları da büyük bir saçmalıktır" şeklinde konuştu.

Daha önce başlatılan Ekonomik ve Parasal Birliği'nin güçlendirilmesini gerektiğini hatırlatan Başkan Juncker, “Öncelikle kendi ekonomik ve parasal durumlarımıza bir çekidüzen getirmek zorundayız. Bu olmadan, euronun uluslararası rolünü güçlendirecek araçlara sahip olamayız. Avrupa ve euroyu daha güçlü hale getirmek için ekonomik ve parasal birliğimizi tamamlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın sınır güvenliği konusunda da görüşlerini beyan eden Başkan Juncker, Avrupa sınır muhafızları sayısının 2020 yılına kadar 10 bine kadar yükselmesi gerektiğini belirtti. Juncker, “Avrupa sınır ve sahil güvenliğini 2020 yılında gerektiği gibi sağlaması üzere sınır güvenliğini sağlayan muhafız gücünün 10 bin kişiye yükselmesini öneriyoruz” dedi.

“İNGİLTERE HER ZAMAN ÇOK YAKIN BİR KOMŞU VE ORTAK OLACAK”

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine değinen Juncker, “İngiltere'nin birliği terk etme kararınıza saygı duyuyoruz. Ancak üye olan bir devletle aynı ayrıcalıklı konuma sahip olamayacağını anlamasını istiyoruz. Eğer Avrupa'yı terk ederseniz bizim ortak pazarımızın parçası olamazsınız. İngiltere 29 Mart 2019'dan sonra asla bizim için üçüncü dünya ülkesi olmayacak. İngiltere her zaman çok yakın bir komşu ve ortak olacak. Michel Barnier anlaşmaya varmak için gece gündüz çalışmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Afrika'ya yeni yatırımlar yapılması gerektiğine değinen Juncker, “Afrika ile yeni ortaklık kurmak istiyoruz. Avrupa ve Afrika arasında yatırım ve sürdürülebilir işbirliği için ittifak öneriyoruz. Afrika'ya yeni yatırımlar oluşturmak istiyoruz” dedi.

Cafer Yıldırımer