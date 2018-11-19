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Kablo hırsızları tutuklandı!

Kablo hırsızları tutuklandı!
Kablo hırsızları tutuklandı!

Eskişehir’de kablo hırsızlığı sebebiyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım'da Zincirlikuyu Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde “Kablo hırsızlığı” olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen C.K. (45), F.K. (23), B.H. (18) ve Y.A. (18) isimli şahıslar, suç aletleri olan demir kesme makası, tornavida ve eldivenler ile beraber polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.H., Y.A. ve F.K. tutuklanırken, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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