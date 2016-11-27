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Kabus devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Kabus devam ediyor!

27 Kasım 2016 18:57
Kabus devam ediyor! - Tıkla İzle

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Trabzonspor savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Politevich’in sert şutunu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanatta gelişen Trabzonspor atağında Zeki Yavru’ya sert bir müdahalede bulunan Uğur Çiftçi maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

39. dakikada ceza sahası yayının hemen dışından Bero’nun sert şutunda kaleci Hopf topu çıkardı.

57. dakikada gelişe Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Aydın Karabulut topla birlikte ceza sahası içine girdi, Aydın’ın verdiği pasla kale sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rantie pozisyonu değerlendiremedi.

63. dakikada Trabzonspor organize atağında ceza sahasının sağ çaprazından kaleye etkili bir vuruş yapan Güray Vural’ın şutunu Hopf parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çeldi.

90. dakikada Gençlerbirliği takımı adına sağ kanattan serbest vuruş kullanan Serdar Gürler’in ortasına arka direk dibinde Rantie’nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus x, Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Politevich xx, Ahmet Çalık xxx, Ahmet Oğuz xx, Issah x (Rantie dk. 32 xx), Selçuk Şahin xxx, Aydın Karabulut xxx, Khalili xx, İrfan Can x (Matei x dk. 45) (Vedat Muric dk. 90 x), Serdar Gürler xx

Yedekler: Nihat Şahin, Ante Klusic, Orhan Şam, Milinkovich

Teknik Direktör: Ümit Özat

Trabzonpor: Onur Kıvrak xx, Ibanez xx (Mustafa Yumlu dk. 90 x), Durica xx, Uğur Demirok xx, Zeki Yavru x, Aytaç Kara xx (Muhammed Demir dk. 63 x), Onazi xx, Yusuf Erdoğan x, Güray Vural xx, Matus Bero xx, N’Doye x

Yedekler: Alvarado, Akakpo, Yusuf Yazıcı, Sheidaev, Suk Hyun-Jun

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırmızı kart: Uğur Çiftçi (dk. 28) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Politevich (Gençlerbirliği), Aytaç Kara, Ibanez, Güray Vural, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, Onazi (Trabzonspor)


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