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Kaçak göçmenleri yol kenarında bırakıp kaçtılar

Tekirdağ'da yurt dışına yasadışı yollarla gitmeye çalışan 27 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların, yurt dışına götüreceğini söyleyen şahıslar tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.

Kaçak göçmenleri yol kenarında bırakıp kaçtılar

13 Şubat 2018 23:37

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda, yol kenarında kalabalığın olduğu ekipleri harekete geçirdi. Ekipler Tekirdağ-Malkara yolu 12 kilometre Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarın 27 Pakistan uyruklu kaçak göçmen tespit etti.

Yapılan tespitler sonucunda kaçak göçmenlerin bazı kişiler tarafından yurt dışına götürüleceği söylenilip yol kenarında bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri 27 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni gözaltına aldı.
Göçmenler, İfadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Vedat Bayraktar

Etiketler: göçmen, tekirdağ

 

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