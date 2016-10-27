Bir süre önce evinden kaçtığı öğrenilen T.T isimli genç kız için ailesi ilginç bir yola başvurdu. Ailesi ve yakınları tarafından 'canlı bomba’ notuyla T.T.nin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunuldu. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medya farklı kullanıcıların tarafından paylaşılmaya devam etti.

Emniyette bilgileri olan T.T.’nin bugün ilçede bulunan özel bir hastaneye gelmesi ile yakalanarak güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sonra canlı bomba olmadığı öğrenilen T.T’nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.