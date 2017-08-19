Diğer
Kategoriler

Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı!

Kurban Bayramına az bir süre kala hayvan pazarında hareketlilik başlarken yükleme yapılırken kaçan bazı kurbanlıklar zaman zaman sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı!

19 Ağustos 2017 09:35
Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Kurban Bayramına sayılı günler kala Erzurum hayvan pazarında canlılık yaşanıyor. Aziziye İlçesindeki hayvan pazarında vatandaşlar aldıkları kurbanlık hayvanlarını götürmeye başladı. Hayvan pazarından aldıkları kurbanlıkları götüren vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yükleme sırasında sahiplerinin ellerinden kaçan bazı büyükbaş hayvanlar, ortalığı karıştırdı. Sahiplerine zor anlar yaşatan kurbanlıklar çevredeki besicilerin yardımıyla bir ahırın içerisine kapatılarak yakalandı.
Kaçan hayvanlara bazı besicilikle uğraşan vatandaşların kürekle vurmaları da objektiflere yansırken, tepkiye neden oldu. 

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya
 

Etiketler: Kurban bayramı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç