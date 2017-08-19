Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı!

Kurban Bayramına sayılı günler kala Erzurum hayvan pazarında canlılık yaşanıyor. Aziziye İlçesindeki hayvan pazarında vatandaşlar aldıkları kurbanlık hayvanlarını götürmeye başladı. Hayvan pazarından aldıkları kurbanlıkları götüren vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yükleme sırasında sahiplerinin ellerinden kaçan bazı büyükbaş hayvanlar, ortalığı karıştırdı. Sahiplerine zor anlar yaşatan kurbanlıklar çevredeki besicilerin yardımıyla bir ahırın içerisine kapatılarak yakalandı.

Kaçan hayvanlara bazı besicilikle uğraşan vatandaşların kürekle vurmaları da objektiflere yansırken, tepkiye neden oldu.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

