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Kaçırdıkları gencin babasından 50 bin dolar fidye istediler

Kaçırdıkları gencin babasından 50 bin dolar fidye istediler
Kaçırdıkları gencin babasından 50 bin dolar fidye istediler

Bağcılar’da kuaförlük yapan Suriye uyruklu genç, Taksim’e eğlenceye gittiği arkadaşı tarafından kandırılarak kaçırıldı. Babasını görüntülü arayan zanlılar, zarar görmüş gibi gözükmesi için parmağını boyayıp kolunu sardıkları genç için 50 bin dolar fidye istedi. Polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bağcılar'da babası Khalil Omar (61) ile kuaförlük yapan Suriye uyruklu Muhamed Omar (26), geçtiğimiz 9 Kasım tarihinde arkadaşı F.A. ile Taksim'deki bir eğlence mekanına gitti. Burada gençler eğlendiği esnada F.A., Omar'a Almanya'dan 2 kadın Suriyeli hemşehrisinin geldiğini ve Beylikdüzü'nde olduklarını söyledi. Bunun üzerine mekandan çıkan gençler, otomobile binerek yola koyuldu. Omar, eve geldiği esnada içerideki 4 kişi tarafından derdest edildi.

Kolunu ve parmağını keseriz dediler 

Olaydan 4 gün sonra Omar'ın eğlenceye gittiği arkadaşı F.A., gencin babasına giderek kaçırıldıklarını ve şüphelilerin kendisini bıraktığını söyledi. Ardından baba Omar'ı arayan şüpheliler, görüntülü arayarak oğullarını gösterdi. Gencin kolunu sargı bezi ile sararak parmağını da boyayan şüpheliler, “kolunu parmağını keseriz” diye babasını korkutarak 50 bin dolar istedi. Görüntülü görüşme ise kameralara yansıdı.

Arkadaşları yakalanınca genci serbest bıraktı 

Baba Omar'da bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin önce Beylikdüzü sonra Esenyurt daha sonra da Başakşehir'e götürüldüğünü tespit etti. Tespitin ardından Beylikdüzü'ne operasyon düzenleyen tim, içeride kimseyi bulamayınca Esenyurt'taki adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı, ancak gencin Başakşehir'de olduğunu belirleyen polis, oradaki 1 şüpheliyi gözaltına alarak serbest bırakılan genci de kurtardı.
Gözaltına alınan Hüseyin M.(22), Dehan S.(35), Ziya Al H.(38) ve Vahid M.(27) şubedeki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Genç ise ailesine teslim edilirken, kavuşma anı kameralara yansıdı.  

Doğan Can Cesur
 

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