Kaçmak için Bodrum'a gelen Suriyelilere operasyon

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Bodrum'da son günlerde yaşanan yasa dışı geçişlerin artmasıyla birlikte Suriyeli vatandaşların kaldığı apart ve pansiyonlara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2 günde 117 Suriyeli uyruklu göçmeni yakaladı. Dün yapılan operasyonla da 66 Suriyeli göçmen kayıtlarının bulunduğu şehirlere otobüslerle gönderildi.

Operasyonlara devam eden emniyet güçleri bugün ise aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 51 kişinin Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu tespit etti. Yakalanan Suriyeliler, kayıtlı belgeleri incelendikten sonra otobüse bindirilerek kaldıkları şehirlere gönderildi. Operasyonların kış boyunca devam edeceği öğrenildi.

Eren Ayhan

