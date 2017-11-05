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Kaçmak için Bodrum'a gelen Suriyelilere operasyon

Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak için Bodrum ilçesine gelen Suriyeli uyruklu vatandaşlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 göçmen kaldıkları şehirlere geri gönderildi.

Kaçmak için Bodruma gelen Suriyelilere operasyon

05 Kasım 2017 19:11
Kaçmak için Bodrum'a gelen Suriyelilere operasyon - Tıkla İzle

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Bodrum'da son günlerde yaşanan yasa dışı geçişlerin artmasıyla birlikte Suriyeli vatandaşların kaldığı apart ve pansiyonlara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2 günde 117 Suriyeli uyruklu göçmeni yakaladı. Dün yapılan operasyonla da 66 Suriyeli göçmen kayıtlarının bulunduğu şehirlere otobüslerle gönderildi.

Operasyonlara devam eden emniyet güçleri bugün ise aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 51 kişinin Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu tespit etti. Yakalanan Suriyeliler, kayıtlı belgeleri incelendikten sonra otobüse bindirilerek kaldıkları şehirlere gönderildi. Operasyonların kış boyunca devam edeceği öğrenildi.

Eren Ayhan
 

Etiketler: Bodrum, kaçak

 

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