Kadıköy Meydanı'na kurulan 'Yeşilay Dünyası' yoğun ilgi görüyor

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için 'Bir Nedenim Var' mesajını vurguluyor. Etkinliğin İstanbul ayağı için Kadıköy Meydanı'nda kurulan Yeşilay Dünyası ile 5 Mart tarihine kadar etkinlikler düzenlenerek farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları devam edecek. Büyük bir festival alanı olarak kurulan Yeşilay Dünyası’nda cam, origami, karikatür atölyelerinin yanı sıra; sergiler, bilgilendirme stantları, tütün bağımlılığının VR teknolojisi ile anlatıldığı bilinçlendirme çalışmalarına yönelik etkinlikler de düzenleniyor.

Ünlü isimler Yeşil Sahne'de

İstanbul’da Kadıköy'de yaşamları ile örnek olan, deneyimleriyle gençlere yol gösteren ünlü isimler Kadıköy Meydanı’nda kurulan Yeşilay’ın etkinlik alanında çocuklarla, katılımcılar ve üniversite öğrencileriyle bir araya geliyor. Yeşil Sahne'nin ilk gün düzenlenen etkinliğinde konukları oyuncu Umut Oğuz ve sevilen radyocu Cem Arslan oldu.

"Türkiye'de ilk defa bağımlılıkla mücadele eğitimlerinde sanal gerçeklikle ilgili içerik geliştirdik"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, "Yeşilay olarak bağımlılığı önlemek için birçok faaliyet yapıyoruz. Burada biraz onları ve yeni uygulamalarımızı tanıtmak için buradayız. Türkiye'de ilk defa belki de dünyada ilk defa bağımlılıkla mücadele eğitimlerinde sanal gerçeklikle ilgili içerik geliştirdik ve burada stant kurduk. Vatandaşlar buraya gelip gerçek anlamda vücudun içinde gezip bağımlılığın vücuda olan etkisiyle ilgili hem duygu hem de bilgi sahibi olabilecekler. Bunun dışında çocuklara yönelik etkinlik alanımız var. Çocukları sanata yönlendirmek adına karikatür atölyemiz var. Uluslararası bir karikatür yarışması düzenliyoruz, bu sene sonuçları belli oldu ve onun sergisi var. Yeşilay Dergisi 1925'ten beri yayın hayatında onun yayın hayatında kapaklarıyla ilgili bir sergimiz var. Bağımlı aileleri ve bağımlının kendisi için başvuru noktası oluşturduk, psikologlarımız burada ilgileniyor" dedi.

"Bugüne kadar Türkiye'de 11 milyon çocuğa eğitim verdik"

Geçen sene 20 bin kişiye Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Danışma Hattı ile danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getiren Yılmaz, "Bundan önce kişilerin doğrudan arayıp bilgi alabilecekleri, bağımlılık ile ilgili yönlendirme alabilecekleri çağrı merkezi maalesef yoktu. Bu çağrı merkezinde psikologlar çalışıyor. Ailenin ve bireyin ilk andan itibaren konusunda uzman kişilerle görüşme şansı oluyor. Daha sonra arayan bu kişileri merkezlerimize yönlendiriyoruz. Geçen sene 800 kişiye yakın bağımlıya destek verdik. Birçoğunun hayatında önemli değişimler oldu. Tamamen temiz kalan yaklaşık 20 kişiye iş imkanı sunduk. Normal bir birey gibi hayatlarını sürdürüyorlar. Diğer taraftan önleme ile ilgili ciddi çalışmalar oldu. Bugüne kadar Türkiye'de 11 milyon çocuğa eğitim verdik. Anaokulundan başlayarak lise ve üniversiteye kadar çocuklarımıza farklı içeriklerde eğitim sunuyoruz. 2 milyon veriye doğru anne ve baba olmayla ilgili eğitimler verdik. Yaklaşık 32 bin rehber öğretmene 3'er günlük özel bağımlılık eğitimi verdik. Hem önleme hem de tedavi anlamında yoğun faaliyetlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Düzenlenen söyleşiye katılan oyuncu Umut Oğuz, "Çok çocuk izleyicimiz var, sosyal medya ve normal hayatımızda gençler takip ediyor. Elimden geldiğince bu alkol ve sigara bağımlılığın bir statü göstergesi olmadığını ve bunlarla büyünülmediğini anlatmaya çalışıyorum. Zaman zaman bu ortamlara girmek zorunda kalıyoruz. Sigara kokusundan gerçekten nefret eden biriyim. Dostlarıma ve çocuklarıma örnek olmaya çalışıyorum. Bence konu ailelerde bitiyor. Çocuk, anne ve babası ne yapıyorsa onu yapıyor. Onu doğru zannediyor. Modernleşmeyi biz, elimizde sigara ve alkol tutmak zannettik. Bu değil. Bence modern olmak; spor yapabilmek, atletik olabilmek, okumak, kendini zinde tutmak. Bence modernleşeceksek böyle modernleşelim. Sigara ve alkol tasvip edilecek şeyler değil" diye konuştu.

Düzenlenen söyleşide moderatörlük yapan radyocu Cem Arslan ise şöyle konuştu:

"24 yıllık radyo programında çok fazla bağımlılık ile alakalı konularda yayınlar yaptım. Yeşilay ile tanışmamızın ardından birlikte çok fazla program yaptık. STK'ların adımları bu konuda dünyanın en önemli adımları. Çünkü evde büyükler nasihat ettiğinde, medya nasihat ettiğinde maalesef konu gençlerin nezdinde 'öfff yine başladılar nasihate' gibi algılanıyor. Ama STK'ların bu şekilde hazırlanmış etkinlik alanlarında konu çok daha sempatik şekilde karşı tarafa geçiyor. Burada çocuklar ve gençler için hazırlanmış bölümler var. Böyle çağdaş bir ortamı gördükleri zaman kendileri hakikaten konunu içine girmek istiyorlar. Ben de bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Bu organizasyonun çok etkin olduğunu düşünüyorum."

Kadıköy Meydanı'nda kurulan Yeşilay Dünyası'nda sanal gerçeklik turu, çocuk etkinlikleri, atölyeler, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve bilgi istasyonları gibi etkinlikler Pazartesi akşamına kadar devam edecek.

Adem Gürer

