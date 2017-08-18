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Kadıköy’de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 7 yaralı

Kadıköy’de bir beton mikseri köprü üzerinden bariyerleri aşarak bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden vincin elektrik direğine çarpmasıyla ufak çaplı bir patlama yaşanırken kurtarılma anını izleyen 2 vatandaş da yaralandı.

Kadıköyde beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 7 yaralı

18 Ağustos 2017 19:06

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kadıköy Göztepe’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turan D. yönetimindeki beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Köprüsü üzerinden korkulukları aşıp, Şair Arşi Caddesi üzerinde bir aracın üzerine uçtu. Olaya tanık olan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken ilk şokun ardından yardıma koştular.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ergani Özcan isimli şahıs hayatını kaybederken yaralı beton mikseri şoförü Turan D. ile diğer 4 yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaş, “ Otobüs durağına gidecektim büyük bir ses geldi geriye kaçtım ne olduğunu merak ettim arkama baktım. Çığlık sesleri gelmeye başladı. Gidip oraya yardım için müdahale ettik sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi” dedi.

Kurtarma sırasında kaza

Bu sırada olay yerinde devrilen mikseri kurtarma amaçlı bir vinç çağrıldı. Vincin çalışma sırasında köprü üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Köprü üzerinden kazayı izleyen 2 vatandaş da yaşanan olay sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza sonrası cadde üzerinde trafik durdu. Duran trafik araçların kaldırılması ile tekrar normale döndü.

Etiketler: beton mikseri, Kadıköy


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