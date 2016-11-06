HDP milletvekillerine yönelik operasyonları protesto eden bir grup, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Eminönü İskelesi önünde toplandı. Basın açıklaması yapan grup, ardından polisin uyarılarına rağmen dağılmamakta ısrar etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale ederek bazı eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından grup, slogan atarak Boğa Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. İzinsiz yürüyüş yapan grubu takip eden polis ekipleri, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından grup üyeleri ara sokaklara dağılırken, polisin bekleyişi devam ediyor.

Doğan Can Cesur