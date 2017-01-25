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Kadıköy'de tribünler boş kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı.

Kadıköyde tribünler boş kaldı

25 Ocak 2017 18:27

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki son maçında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleye ilgi göstermedi. Havanın soğuk olması bunda en büyük etken olurken, Fenerbahçe'nin grubu 2. sırada tamamlamayı garantilemiş olması da tribünlerin boş kalmasında etkili oldu. Güvenlik sebebiyle Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının maça alınmamasıyla birlikte, 52 bin kişilik Ülker Stadyumu boş kaldı. Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesini yaklaşık bin kadar taraftar takip etti.

Yollar kilitlendi
Fenerbahçe'nin Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Stat çevresindeki yollar polis tarafından kapatılırken, Kadıköy ve çevresinde trafik kilitlendi. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: fenerbahçe, Kadıköy


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