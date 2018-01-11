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Kadıköy’de vakıf binasında korkutan yangın

Kadıköy'de, vakıf binası olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kadıköyde vakıf binasında korkutan yangın

11 Ocak 2018 20:39
Kadıköy’de vakıf binasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, Kadıköy Bostancı Mahallesi Taşlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Doç. Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı'nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yapının ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü.

İçeride bulunanlar dışarı çıkarılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kalırken can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Metin Başar
 

Etiketler: Kadıköy, yangın

 

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