Kadıköy'deki cinayetin katil zanlısı eşi adliyeye sevk edildi

Kadıköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü otomobil içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Selva Sağlam Yılmaz (62) hayatını kaybetmişti. Cinayeti işlediği tespit edilen eşi Emrah Yılmaz ise olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sonucunda firari koca Emrah Yılmaz, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yakalanarak İstanbul’a getirildi. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında konuşan Yılmaz, “Ben vicdanen rahatım. Bu namus cinayeti. Basında bir sürü şeyler paylaşılıyor. Hepsi yalan. Bu namus cinayeti. Dostumla beni aldattı” diye konuştu.

Murat Solak - Murat Horoz