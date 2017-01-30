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Kadıköy'ün de büyüsü bozuldu

Kayserispor deplasmanında 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, iç sahada kaybedilen puanlar da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçın sadece 5'ini kazanabildi.

Kadıköyün de büyüsü bozuldu

30 Ocak 2017 11:39

Oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında da beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz sezonlarda, sarı-lacivertli takımın yıkılmayan kalesi olarak dikkat çeken Kadıköy, bu sezon ise rakipler için cennete döndü. Ligde sahasında 10 maça çıkan Fenerbahçe, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmaların sadece yarısını kazanabildi. Bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda Gaziantepspor, Karabükspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Başakşehir'e karşı galibiyet alan Fenerbahçe; Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Adanaspor'la da berabere kaldı. Ligin 3. haftasında Bursaspor'u konuk eden sarı-lacivertli takım, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Pereira ile Kadıköy'de hiç mağlup olmadı
Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira önderliğinde iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda 45 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olurken, iç sahadaki ilk 10 maçlık periyotta ise 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Pereira ile 10 iç saha maçında 26 puan toplayan Fenerbahçe, bu sezon Advocaat yönetiminde 19 puanda kaldı.

Deplasmanda da maziyi arıyor
Kayserispor deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiyle bu sezon 3. dış saha mağlubiyetine imza atan Fenerbahçe, geride kalan 9 deplasman mücadelesinde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Sarı-lacivertliler hanesine 16 puan yazdırırken, geçtiğimiz sezon Pereira yönetiminde 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Sarı-lacivertli takımın tek mağlubiyeti, Beşiktaş deplasmanındaydı. Advocaat'la 16 puan toplayan Fenerbahçe, Pereira ile hanesine 20 puan yazdırmıştı. 

Bozhan Memiş


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