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Kadın ambulans şoförüne darp

İzmir Tire'de kalp krizi geçiren hastaya müdahale eden ekibe olay yerindeki vatandaşlar tarafından fiziksel ve sözel şiddet uygulandı. Bir vatandaş, ambulans geç geldiği iddiası ile kadın ambulans şoförüne saldırdı.

Kadın ambulans şoförüne darp

13 Ağustos 2017 16:27

Sağlık Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir olayı kınarken, yaptıkları araştırmaya göre ambulansın talimat geldikten 3-4 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını bildirdi.

Olay sabah saatlerinde İzmir'in Tire ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Simit arabasıyla simit satan bir vatandaş, Şehitler Parkı karşısında kalp krizi geçirdi. Vatandaşın imdadına olay yerindeki vatandaşlar koşarken, durum 112’ye bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekibi yerde yatan hastaya müdahale etmeye çalışırken, orada bulunan birkaç vatandaşın hakaret ve küfürlerine maruz kaldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ambulans sürücüsü Ü.K. isimli kadının üzerine yürüyen Burhan S. adlı 70’li yaşlardaki saldırgan şahıs, ambulansın olay yerine geç geldiğini iddia ederek ambulans sürücüsünü darp etti. Olay yerinde kalbi duran vatandaşa müdahale etmeye çalışan 112 personeli, bu çirkin saldırı ve bazı vatandaşların hakaretlerinden dolayı zor anlar yaşadı. Olay yerinden hastaneye kaldırılan vatandaş, yoğun uğraşlar sonrası hayata döndürülerek yoğun bakımda tutulurken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Ambulans 3-4 dakikada ulaştı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Olay yerindeki bazı vatandaşlar ambulansın 20-25 dakika sonra olay yerine ulaştığını iddia ediyor. Bu iddia üzerine konuyu araştırdık ve edindiğimiz bilgiye göre 112 İzmir Komuta Merkezi’nden talimat geldiğinde harekete geçen Tire 112 ekibi, yaklaşık 3-4 dakika sonra olay yerine ulaştı. Oradan 112’yi ilk arayan kişinin saat kaçta aradığı, 112 Komuta Merkezi'nin bu vakayı saat kaçta Tire’deki ekibe bildirdiği gibi konular aydınlatılmadan, olay yerine gelen ekibe yapılan bu çirkin saldırıda aslında Tire’deki ekibin kabahatinin olmadığı da açıkça görülüyor. Darp edilen 112 görevlisi U.K., Tire Devlet Hastanesi’ndeki muayenesinin ardından darp raporu alarak Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti ve saldırgan B.S.’den şikayetçi oldu. Edinilen bilgilere göre olayla ilgili şimdilik herhangi bir gözaltı yok. Polis tarafından soruşturma sürdürülüyor" dedi.

"Madde eklenirse caydırıcı olacak"

Özdemir, "Artık şiddet olaylarının bir son bulması gerekiyor. Tire'deki arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Saldırganın ceza alması için sendika olarak arkadaşlarımıza gereken her türlü desteği vereceğiz. Sağlık Sen olarak şiddetin sona ermesi için toplu sözleşme görüşme metnine bir madde koyduk. Eğer madde kabul edilirse, sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişi 6 ay boyunca sağlık masraflarını cebinden ödemek zorunda kalacak. Bu maddenin caydırıcı olacağı inancındayız" diye konuştu.

Etiketler: ambulans şoförü, İzmir, Tire


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