Kadın girişimci, vize sorunu yaşanan ABD'ye halılarıyla girdi

İzmir’de yaşayan 33 yaşındaki girişimci Şeyda Elif Güven, yaklaşık 3,5 yıl önce kişisel çabalarıyla aldığı halı desinatörlüğü kursunun ardından kendi işini yapmaya karar verdi. Kendi markasını oluşturan ve tasarladığı halılar önce yurt içinde sonra da yurt dışında büyük ilgi gören Güven, sadece sosyal medya ağlarını kullanarak ulaştığı ihracat başarısına yenilerini ekledi. Çift taraflı olarak kullanılan özel tasarım kilimleriyle Avrupa kapısını aralayan başarılı girişimci, şu sıralar Türkiye ile vize problemi yaşanan ABD’ye de halılarıyla girmeyi başardı. Güven, “ABD'deki mimar müşterimle görüşmeye başladık, tasarımlarımızı yaptık. İplikleri ve numuneleri alıp müşteri ile görüşmeye gidecektim ki vize krizi yaşandı ve ABD'ye gidemedim. Ancak müşterim halıyı almaya niyetli olduğu için İstanbul'a geldi. Birlikte iplikleri seçtik, üretim yerine baktık. Halıların dokuması devam ediyor. Bittiği zaman inşallah ABD'ye yollayacağız. Bana vize krizi var ama halılarım için vize söz konusu değil. Böyle olunca ne kadar kaliteli bir iş yaptığımı görmüş oldum. ABD'de her iplik cinsini kabul etmiyorlar. Bunun için belli belgelere sahip olmanız gerekiyor. Ben zaten tüm belgelerimi hazırlamıştım. Yine de yurt dışında benim gibi çalışan birçok halı markası var. İlla ki Türkiye'ye geldiyse, illa ki benim halımı tercih ettiyse demek ki güzel şeyler yapmışım” diye konuştu.

“Kötü genel müdür beni iş sahibi yaptı”

12 yıl boyunca özel bir halı şirketinin pazarlama müdürü olarak çalıştığını ve bu süre zarfında hobi amacıyla tasarım kursuna gittiğini kaydeden Güven, girişimcilik hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Tasarım eğitimini alırken aklımda böyle bir işe girişmek yoktu. Ancak daha sonra şirketle anlaşamayıp iş yerimle yollarımı ayırınca kendi işimi kurmaya karar verdim. Şu anda kişiye özel halılar yapıyorum. Bu halılar, makine halılarından farklıdır; istediğiniz ölçüde, renkte, desende yapabilirsiniz. İzmir'de tasarladığım halıları İstanbul'da üretiyorum. Halıları doğal malzemeler kullanarak yaptığım için piyasadaki halılara göre bir adım daha öne çıkmış oluyorum. Dünyanın her yerine halı gönderebiliyorum ve tüm bunları sosyal medya üzerinden yapıyorum. Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı sosyal medya hesabımız var. Farklı şehirlerde bulunan iki kadın arkadaşım bu hesaplar üzerinden müşterilerle görüşüyor, son görüşmeyi ise bizzat ben yapıyorum. Şu anda yurt içinin yanı sıra yurt dışından 11 ülkeye uçak kargo ile ürünlerimi gönderiyorum. Ürünlerim Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilleniyor. ‘Kötü komşu ev sahibi yapar’ derler. Ben de kötü genel müdür beni iş sahibi yaptı diyorum. Eğer onunla bu kadar çatışmasaydım bu işi yapıyor olmazdım. Kötü genel müdür beni iş sahibi yaptı; iyi ki de yapmış.”

Tasarımların isim babaları müşteriler oluyor

Güven'in tasarımlarının isim babaları da bizzat müşterileri oluyor. Bir müşterisinin kızı için tasarladığı Aslı Su tasarımının çok beğenildiğini vurgulayan Güven, aşk temasıyla hazırladığı koleksiyonuna da Elf-i Aşk, Esrar-ı Aşk, Vehb-i Aşk ve İkat-ı Aşk isimlerini verdi. Özellikle Elf-i Aşk ve Vehb-i Aşk tasarımları Avrupa’dan yoğun ilgi görürken, Türkiye’de ise daha çok İkat-ı Aşk ve Esrar-ı Aşk koleksiyonları tercih edildi. Kilimlerin her iki yönünün farklı renklerde olmasının ilgiyi de artırdığını söyleyen Güven, “Diğer kilimlerden farklı olarak yumuşak bir dokuya sahip. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olması da kilimlerin tercihinde önemli bir etken. Yunanistan ile başlayan ihracat hikayemiz, Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Filistin’le devam etmişti. Şimdi bu ülkelerin arasına ABD de eklendi. Artık, bu ülkeden de müşterilerimiz var ve tüm görüşmelerimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Irak da ihracat kalemlerimiz arasına giren ülkeler arasına giriyor. Yakın zamanda bu ağı daha da genişletmek hedefindeyim” dedi.