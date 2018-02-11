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Kadın hırsızlar kaşla göz arasında çantayı böyle çaldı

Ümraniye’de bir AVM’deki mağazaya gelen 2 kadın hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların soğukkanlı tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadın hırsızlar kaşla göz arasında çantayı böyle çaldı

11 Şubat 2018 09:40
Kadın hırsızlar kaşla göz arasında çantayı böyle çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Ümraniye’deki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 2 kadın hırsız, AVM’deki bir mağazaya geldi. Burada bebek arabasında asılı olan çantayı gören hırsızlar, sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek kaşla göz arasında çaldı. Saniyeler içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren kadınlar hızla mağazadan çıkarak uzaklaştı. Bebek arabasında çantasını göremeyen kadın ise telaşla etrafa koşturdu. Çantayı çalan hırsızlar daha sonra AVM’den çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızların soğukkanlı tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaşla göz arasında çantayı çaldı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya giren 3 kadından biri bebek arabasını arkasında bırakarak mağazadaki eşyalara bakıyor. O esnada içeriye 2 kadın giriyor ve bebek arabasına yanaşıyor. Hırsızlardan biri mağazada etrafa bakıyormuş gibi yaparak diğer hırsıza perdeleme yapıyor. O esnada diğer hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı kaşla göz arasında çalıyor. Hırsızlar ardından hızla mağazadan çıkıyor. Çok geçmeden çantanın sahibi kadın arkasını dönerek bebek arabasına bakıyor. Çantasının yerinde olmadığını gören kadın telaşla etrafta koşuşturuyor. Hırsızlar ise AVM’nin yürüyen merdivenlerinden dışarıya çıktıktan sonra koşarak yolun karşısına geçip, kayıplara karışıyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

 

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