Edinilen bilgilere göre, apartmanın üçüncü katına çıkan 19 yaşındaki Z.C. ile 35 yaşındaki Semra U., dairenin kapısını açarak içeriye girdi. Hırsızlar, evde kimsenin olmadığını düşünerek evde değerli eşya ve para aramaya başladı. Gelen sesler üzerine oturma odasından çıkan ev sahibi 28 yaşındaki M.C., hırsızlarla göz göze geldi. Şoka giren ev sahibi M.C., çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Panikleyen hırsızlar evden kaçmak isterken, bağırma seslerini duyarak gelen komşular tarafından evin içinde kaçamadan yakalandı. Hırsızları etkisiz hale getiren vatandaşların haber vermesi üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler vatandaşlar tarafından yakalanan iki zanlıyı gözaltına aldı.

Hırsızların gözaltına alınmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan ev sahibini ise komşuları ile yakınları sakinleştirdi. Zanlılar ekipler tarafından yapılan sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Hırsızların girdiği evde olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaparken, evden herhangi bir şeyin çalınmadığı öğrenildi.

Salih Bakıcı

BURSA