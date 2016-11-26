19 Kasım Cumartesi gününden beri haber alınamayan işletmeci, kaptan Hafize Müjde Özer’in dün öğle saatlerinde çuval içerisinde cesedi bulunmuştu. Özer’in, ilk otopsisinde kafasından kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Hafize Müjde Özer’in sevgilisi olan B.K. (56), cinayet zanlısı olarak Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Sevgilisini öldürdüğü iddia edilen B.K. ile B.K.’ya yardım etmek ile suçlanan V.K. da jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

“YANLIŞLIKLA VURDUM”

9 yıldır Hafize Müjde Özer ile birlikte yaşayan ve aynı zamanda başka bir kadınla evli olan B.K., ifadesinde, evde ruhsatsız tabancasını temizledikten sonra doldur kapa yaparken namluda unuttuğu merminin ateş almasıyla karşısından oturan Hafize Müjde Özer’i yüzünden kazayla vurduğunu itiraf etti.

ÇUVALA KOYUP ORMANA ATMIŞ

B.K., Özer’in kanlar içinde kalmasıyla korktuğunu ve cesedi arkadaşı V.K. ile birlikte gece yarısı Kızılağaç mevkiinde ormanlık alana attıklarını evi de temizlediklerini de söyledi. Tabancayı ise parçalayarak Alihoca Burnu’nda denize attığını ifadesine ekleyen B.K. tüm suçlamaları kabul etti.

Denizde arama yapıldı

Cinayet silahını denize attığını itiraf eden B.K’nin ifadesinin üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekibi ise suç aleti tabancanın denize atıldığı noktada gün boyunca arama yaptı. Ekipler tabancaya ait gövde kısmının bulunduğu aramaların bir süre daha süreceği öğrenildi.