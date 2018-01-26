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Kadın sürücü, oyuncu Erkan Petekkaya'nın restoranına böyle daldı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın Beykoz'da bulunan et restoranına önce bir kadın sürücünün kullandığı otomobil girdi. Aynı günün gecesinde ise dükkanda yangın çıktı. Kadın sürücünün restorana daldığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kadın sürücü, oyuncu Erkan Petekkayanın restoranına böyle daldı

26 Ocak 2018 13:19
Kadın sürücü, oyuncu Erkan Petekkaya'nın restoranına böyle daldı - Tıkla İzle

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'ya ait Beykoz'da bulunan lüks et restoranında dün adeta kabus yaşandı. Öğle saatlerinde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak restorana daldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza ucuz atlatılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak Petekkaya'ya ait restorana çarptığı görüldü.

Aynı et restoranında gece ise yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, maddi zarara yol açtı.

Etiketler: erkan petekkaya, restoran

 

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