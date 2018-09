'Kadın takımımız bu ülkenin yüz akı'

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın her şeyi başaracak seviyede olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu zamana kadar çok önemli işler yaptılar. İki kere Olimpiyatlar'a gittiler, madalyalar aldılar. Onun için kadın milli takımımız bu ülkenin yüz akı. Ben onlara çok güveniyorum. Çok da iyi durumdalar. Alabilecekleri her başarı bence sürpriz olmaz. Takımımız uzun süredir hazırlanıyor. Çok uzun süreli bir çalışma periyotları vardı. Çok iyi çalıştılar ve o uzun periyottan da Allah'a şükür tam takım olarak çıktılar. Tam takım gidiyoruz. Bu durum çok önemli. Arjantin, Nijerya ve Avusturalya ile karşılaşacağız. Bu takımları yenecek güçteyiz. Grubu ne kadar üst sırada tamamlarsak o kadar iyi. Hele bir de birinci bitirebilirsek çok güzel olur. Lider çıktığınızda bir maç eksik oynuyorsunuz, dinlenme şansınız oluyor. Diğer taraftan bakarsak çapraz eşleşmede Amerika'nın gelmemesi lazım. O açıdan ilk maçlar çok önemlidir. Kazansak da kaybetsek de çok uzun bir turnuva ama ilk maçlar Arjantin, Nijerya ve son maçın Avustralya olması da avantaj. Yani ilk maç Avustralya olmasından ziyade takım hem açılır hem turnuvaya alışır. Herkes daha çok iklime, salona alışır, bunlar önemli. Her şeyi başarabilecek bir kadın milli takımı var. Çünkü bu zamana kadar çok önemli işler yaptılar. İki kere Olimpiyatlar'a gittiler, madalyalar aldılar. Onun için kadın milli takımımız bu ülkenin yüz akı. Ben onlara çok güveniyorum. Çok da iyi durumdalar. Alabilecekleri her başarı bence sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE BİR TURNUVA BAŞLASIN"

Takımın turnuvadaki hedefine de değinen Onan, "Ben 2010'da oynarken şunu söylüyordum; turnuva başlasın, bir gidelim. O turnuva öncesinde de bizim gruptan çıkamayacağımızı söylüyorlardı. Takım, güveni arttığı sürece her şeyi yapabilir. İyi de başlayabilir, kötü de gidebilir ama bunlar çok uzun turnuvalar o açıdan şu an şunu yapıyoruz, hedef koymaktan ziyade bence turnuva başlasın, nasıl oynuyorlar, nasıl yapıyorlar bir görelim. Onlar zaten bugüne kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yine de benim kafamda 7-8 takım var madalyayı zorlayabilecek, biz de bunların arasındayız. Ama tabii ki günlük performanslar da çok önemli. Sakatlıklar önemli ama dediğim gibi madalya alırsak da bana sürpriz olmaz. Bu, Milli takım uzak ara altın madalyanın adayıdır demek değil tabii ki ama sonuna kadar gidecek ve her şeyi yapabilecek bir güce sahipler" diyerek sözlerini tamamladı.