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Kadına şiddet kamerada| Bursa haberleri

Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 kız kardeşin trafik meselesinden darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadına şiddet kamerada| Bursa haberleri

29 Ocak 2018 18:04

Kestel ilçesinde meydana gelen olayda, evine aracıyla giden Nurcan Atlı Sezgin’e 2 kişi trafikte araç kullanma sebebiyle laf attı. Bu sırada evinin önüne gelen kadını takip eden kişiler, kendisini darp etmeye kalkıştı. O esnada evde bulunan Filiz Atlı, olayı ayırmaya çalışırken ablasıyla birlikte darp edildi. O anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kadının CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı’nın kardeşleri olduğu öğrenildi.

Yüzlerce kişi toplandı

Dün akşam meydana gelen olayı protesto etmek için Kestel Meydanı’nda yüzlerce kişi toplandı. Pankartlar açan ve sloganlar atan grup olayı protesto etti. CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı, “Uzun yıllardır Kestel ilçemizde mali müşavirlik görevini yapan Nurcan Atlı Sezgin, iş yerinden evine gitmek için yola çıktığında evinin önünde 2 şehir eşkıyasının tekmelerle, yumruklarla şiddetine maruz kalmıştır. Nurcan Atlı Sezgi’i darp edenler savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakılmışlardır” dedi.

Filiz Atlı ise, "Bu komşu kavgası değildir. Trafik yüzünden kavga oldu. Hayatta böyle bir şey yok. Sadece boksör gibi yumruklarla vurdular. Kavga trafik yüzünden oldu" diye konuştu.
Nurcan Atlı Sezgin ise, "Ben çok hata yaptığımı düşünmüyorum. Takip ettiklerini arabadan inince gördüm. Ölmüş olabilirdim. Onların silahı olabilirdi. Ben o esnada çocuğumu düşündüm. Anneler çocuklarına sahip çıksın. Bu hale gelinmesinin tek sebebi anneler" şeklinde konuştu.
Grup açıklamasının ardından dağıldı. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, kadına şiddet

 

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