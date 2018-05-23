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Kadını bacaklarından tutup taksiden atmıştı! Yakalandı

Ümraniye’de kadını bacaklarında tutarak taksiden atan Ş.G. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadını bacaklarından tutup taksiden atmıştı! Yakalandı

23 Mayıs 2018 09:42
Kadını bacaklarından tutup taksiden atmıştı! Yakalandı - Tıkla İzle

 Ümraniye’de kadını bacaklarında tutarak taksiden atan Ş.G. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirtilen zanlının ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. 

 

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