Diğer
Kategoriler

Kadını öldürdü, 1,5 saat polise direndi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kadın, daha önce husumetli olduğu öne sürülen şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırgan ise olay yerinde emniyet güçlerine teslim olmamak için yaklaşık 1,5 saat direndi.

Kadını öldürdü, 1,5 saat polise direndi

14 Ağustos 2017 18:06
Kadını öldürdü, 1,5 saat polise direndi - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Caferbey Mahallesi civarındaki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan Döndü Açıkgöz (41), aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali K. (50) tarafından pompalı tüfekle 2-3 el ateş edilerek vuruldu.

Döndü Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Ali K. ise olay yerinde pompalı tüfeği kasığına dayayıp, uzun süre emniyet güçlerine teslim olmamak için direndi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı’nın yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından zanlı Ali K., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerine gelen Döndü Açıkgöz’ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Döndü Açıkgöz’ün cansız bedeni önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan 

Etiketler: manisa, pompalı tüfek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç