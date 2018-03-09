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Kadınlar Günü'nde yüzlerini siyaha boyadılar

Kozmetik firması erkek çalışanları Dünya Kadınlar Günü’nde ‘kadınlara karşı yüzümüz kara’ mesajı vermek amacıyla yüzlerini siyah maske ile kapattılar.

Kadınlar Gününde yüzlerini siyaha boyadılar

09 Mart 2018 16:01

Acvit Kozmetik'in erkek çalışanları, Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinlikle kadına şiddete karşı ‘dur’ demek için yüzlerini siyah maske ile boyadıkları ortaya çıktı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile Acvit Kozmetik çalışanı erkekler, kadınlara destek için yüzlerine siyah maske sürerek destek verdiler.
"Bu özel günde kadınlarımıza sahip çıkmak, şiddete son vermek ve uğradıkları bazı haksızlıklara ‘dur’ demek adına bunu yaptık" diyen çalışanlar, "Bu yaptığımız kadınlarımızın değerinin daha fazla bilinmesi adınadır. Her kadın özel ve güzeldir” ifadelerini kullandılar. 

“Kadınlara karşı yüzümüz karadır” 

Tüm kadınlara erkekler olarak borçlu olduklarını belirten çalışanlar, “Evladını bu topraklar için şehit veren şehit anneleri de, sırtında çocuğu ile bu ülke için değer oluşturan köylü kadınlarımız da, uğradıkları her türlü haksızlığa ve ayrımcılığa rağmen bu dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeye çalışan tüm kadınlarımıza erkekler olarak borçluyuz. Ancak erkekler olarak kadınlara karşı yüzümüz karadır. Kadınlara kara çalarak onlara yönelik şiddet uygulayan erkeklerdir asıl yüzü kara olanlar. Bu farkındalığımız da bunu anlatmak adınadır.İnşallah bütün dünyaya bu vesile ile iyi bir mesaj vermiş oluruz" dediler. Erkek çalışanlar, Kadınlar Günü dolayısıyla yüzlerine uyguladıkları siyah cilt maskesi ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler.  

 

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