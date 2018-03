Kadınlar; Suruç’tan Japonya’ya gelinlik, Sinop’tan Amerika’ya el işi sattı

Türk Telekom’un ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi kapsamında Türkiye’nin en ücra köşesinde iş hayatında tutunmaya çalışan kadınları dijital dünya ile tanıştırdı. Proje sayesinde pek çok kadın yurt dışının kapılarını araladı. Türkiye’nin kalkınmada öncelikli 54 ilinde uygulanan İnternetle Hayat Kolay (İHK) Projesi kapsamında ağırlıklı kırsal kesimde olmak üzere toplan 30 bin kişiye eğitim verilirken, bunlardan 19 binini kadınlar oluşturdu. İnternetle Hayat Kolay Projesi’nde, internet okuryazarlığı eğitimleri, Türkiye’nin her yerindeki 300 gönüllü genç tarafından veriliyor.

Gönüllü eğitmen Gökçe “Kalplerine dokunmayı hedefliyoruz”

Proje kapsamında gönüllü eğitmen olarak çalışan ve İzmir’de Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Gökçe Uygur, “Bu proje kapsamında teyzelerimiz hastane randevularını kendileri alabiliyorlar. E-devlet sayesinde çocuklarının notlarına bakabiliyorlar. İnternetten dantel örneklerine, sabun örneklerine bakabiliyorlar. Her şeye erişebileceklerini göstermeyi hedefliyoruz. Özellikle köy kadınlarımız yerelden şehre ulaşmada zorluk çekerken şimdi devlet ayağımıza geldi diyorlar. O kalplere dokunmayı amaçlıyoruz” dedi.

70 yaşında interneti öğrendi Amerika’ya el işi sattı

Sinop’ta hem restoran işleten hem de yapmış olduğu erişte, salça, mantı gibi el emeği ürünlerini işyerinin internet sayfasından satan 70 yaşındaki Semihe Şengül, talep üzerine Amerika’ya da internet üzerinden satış yaptı. Şengül, “İnternet ruhumu ufkumu açtı, gözüm açıldı. Her şeyi onda öğrendim. Çok güzel el işlerimi Amerika’ya yolladım. İnternet aracılığıyla Amerika’da satış yaptırdım. Ayancık ketenlerini güzel işledim. Fotoğrafını çektim. İnternete attım satıldı. Siparişe göre yolladım. Oradan çok güzel şeyler kazandım. Bu mekana internetin çok faydası oldu. Burayı onardım, güzelce restore ettik. Güzel mantılar yapıyorum, su börekleri yapıyorum. Gelenleri ağırlıyorum yatılı tanıdık. İyi bir insan olursa da evime yatılı alıyorum” ifadelerini kullandı.

Suruç’tan Japonya’ya gelinlik

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gelinlik ve kuaför salonu bulunan Sıdıka Cengizer, zor şartlarda kurduğu iş yerini projenin eğitimleri sayesinde, siparişlerini sosyal paylaşım siteleri üzerinden alarak, işlerini büyüttü. Sıdıka Cengizer, internetten Japonya’ya gelinlik sattığı başarı hikayesini şöyle anlattı:

"9 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var. Çalışmak, evime ve işime destek olmak için eğitimler aldım. İnternetle Hayat Kolay eğitiminden sonra her satışın yüzde 90’ını internet üzeri yapıyorum. Kuaför salonumun internet sayfası var, aktif sipariş alıyorum. Türkiye’nin her yerine sipariş gönderiyorum. Müşterilerimin hepsini yüzde 80’i internet üzerinden geliyor.Şu anda 4 bin 500 takipçim var. İnternet üzeri her yere İstanbul’a, İzmir’e, Gaziantep’e, Bilecik’e ürün gönderdim. Yurt dışından Japonya’ya dahi ürün gönderdim. Memnun kaldılar. Ayrıca, daha da sipariş alıyorum. Onlar bana mesaj atıyorlar istediği ürünleri soruyorum, Onların fotoğrafını bana atmaları yeterli ben dikime veriyorum. İnternet üzerinden adres alıp kargo ile gönderiyorum”.

Posof muhtarı her işini internetten yapıyor

Ardahan’ın Posof ilçesi Baykent köyü Muhtarı Özgül Önder, İnternetle Hayat Kolay eğitimlerinin ardından vatandaşların e-devletten bütün sorunlarına yardımcı olduğunu, son dönemde soyağacı sorgulaması için komşularının kendisine başvurduğunu söyledi. Özgül, “Köyümde çalışmalarımı sosyal medya aracılığıyla paylaşıyorum. Camimiz çok kötü haldeydi. Fotoğraflarını çektim internete attım. Beni aradılar, ‘muhtarım caminin görüntülerini paylaşmışsın biz oraya yardım edeceğiz’ diyenler oldu. Parası geldi onarılacak. Vatandaşlarım geliyor, ‘Özgül hanım bizim evimizde internetimiz yok. Sen yardımcı olabilir misin?’ diye. Ben de e-devlete giriyorum. Dedemin dedesinin bile ismini görebiliyorum. Komşularıma da yardımcı oluyorum” diye konuştu.

Oto ve halı yıkama işletmesini internetle büyüttü

Kahramanmaraş’ta oto ve halı yıkama işletmesi bulunan Sibel Sarı, eğitimlerin ardından açtığı internet sayfası sayesinde işyerinin tanınırlığının arttığını ve işletmesini büyüttüğünü söyledi. 25 kişilik ekibinin tamamı kadın olduğunun altını çizen Sarı, "41 yaşındayım, 6 çocuk annesiyim. İnternetle tanıştıktan sonra işletmeme renk kattı. Müşterilerim bana sosyal paylaşım sitesinden kolayca ulaşabiliyor. Sıkıntılarını isteklerini direk benle muhatap olarak alabiliyor. Ben ister ofisimde ister telefonum da istediğim gibi takip edebiliyorum. Bu da müşteri ile olan iletişimim çok güzel bu da memnuniyet demektir. Kalabalık bir personelimiz var. 25’e yakın bayan personel. İnternet olmasa biz bu kadar büyüyemezdik diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Siparişleri alıp, gününde teslim edebiliyoruz”

Manisa’nın Soma İlçesi Yırca Köyü’nden doğal sabun tedarikçiliği yapan Zeynep Çoban, proje kapsamında aldığı eğitim sayesinde siparişlerini internet üzerinden yapıyor. Çoban, “Biz internetten dokunmaya bile korkuyorduk. Eğitimini gelip verdikten sonra şu an her şeyimizi internetten yapabiliyoruz. İş hayatımızda da çok kolaylığı oldu. Siparişleri alıp, gününde teslim edebiliyoruz. Daha önceden insanlar aracılığıyla yapıyorduk. Ulaşamıyorduk, sıkıntı yaşanıyordu. Bakıp kendi kendimize telefondan, satışlar geldi mi? diye bakıp yapıyoruz. Çok kolaylaştı işimiz” ifadelerini kullandı

Narlı Köyü kadınları derneklerini internetle tanıtıyor

Bursa Gemlik Narlı Köyü Kadınları Kalkındırma Derneği Başkanı Zeynep Başaran da 10 kişilik kadın grubu ile yaptıkları geleneksel ürünlerini internet üzerinden paylaşarak, tanınırlığını artırdı. Başaran, "Derneğimizi 2014 yılında 10 arkadaş kurduk. Biz burada geleneksel ürünler yapıyoruz. İnternet eğitiminden önce çok tanınmıyorduk. Yaptıklarımızı internet sitesinde paylaşıyoruz. Ve satış da yapıyoruz internetten. Kendimizi daha çok geliştirip internet sitesinde daha çok duyurmaya çalışıyoruz. Daha çok kitleye ulaşmak hedefimiz" dedi

