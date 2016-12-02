TOBB Antalya KGK’nın ‘Girişimcilik Kampı’ programı kapsamında ATSO Akademi eğitim salonlarında düzenlenen eğitime çok sayıda kadın girişimci ve girişimci adayı katıldı. Kadın girişimciliğinin özendirilmesi amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen 48 saatlik eğitimin sonrasında ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, katılımcılara eğitim sertifikalarını verdi.

Kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve kadınların iş dünyasında daha çok yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden TOBB KGK Başkanı Serap Kocaoğlu, “Girişimcilikte sürekliliği sağlamak ve kadın girişimcilere destek olmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Girişimciliğin İlkeleri konulu eğitimin de bu kapsamda kadın girişimcilere önemli bir yol gösterici olduğunu dile getiren Kocaoğlu, bu eğitimle ‘Girişimcilik Kampı’ Eğitim projesinin birinci döneminin tamamlandığını söyledi.

İkinci dönem 5 Aralık’ta başlıyor

Eğitim döneminin tamamlanması vesilesi ile yapılan törende, verdiği desteklerden ötürü ATSO Başkanı Davut Çetin nezdinde ATSO Yönetim Kuruluna, sertifika töreninde kendilerini yalnız bırakmayan ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi’ye teşekkürlerini sunan Kocaoğlu, “Girişimcilik konusunda kapsamlı bir eğitim programını tamamlayan kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Bilgi ve donanım desteği ile girişimcilik yolunda ilk adımlarını atmalarını sağladığımız girişimci adaylarına bundan sonraki süreçte de girişimciliğin gerektirdiği her konuda mentorluk yaparak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

5 Aralık tarihinde başlayacak olan ikinci eğitim dönemi programı için de başvuruda bulunmak isteyen işletme sahibi kadın girişimciler, ATSO Kobi ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü’ne başvurarak, detaylı bilgi alabilecekler.