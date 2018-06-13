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Kadınların 45 derece sıcakta ekmek parası mücadelesi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da kadınlar, 45 derece sıcak altında 50 liraya ekmek mücadelesi veriyor. Oldukça zor şartlar altında hayat mücadelesi veren kadınlar ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

Kadınların 45 derece sıcakta ekmek parası mücadelesi

13 Haziran 2018 12:00
Kadınların 45 derece sıcakta ekmek parası mücadelesi - Tıkla İzle

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yaşayan kadınlar pamuk çapası sezonu nedeniyle günlerini çoluk çocuk tarlalarda geçiriyor. Sabahın erken saatlerinde pamuk tarlasında çalışmaya başlayan kadınlar, günlük çalıştıkları 8 saat karşılığından 50 lira yevmiye aldıklarını belirtti. Bazı kadınların bebekleri ile geldiği tarlada genç kızlar bayram öncesi harçlık çıkarmak ve yeni kıyafet almak için tarlaya geldiklerini ifade etti. 

Gelirleri düşük olduğu için çocukluğundan bu yana tarlalarda gündelikçi olarak çalıştığını belirten 67 yaşındaki Dudu Dündar, zor da olsa çalışıp kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Dündar, "Ekmek parası için alın teri ile çalışmak güzel bir şey. Eli ayağı tuttuğu halde dilenmek ayıp. Biz alnımızın teri ile çalışıp kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Zor hayat şartlarına uyum sağlamak zorunda olan ve anneleri ile birlikte çapa yapan genç kızlar ise 45 derece sıcağın altında çapa yapmanın zorluklarını dile getirdi. 

Tarlaya bebeği ile gelen ve istirahat saatlerinde çocuğu ile ilgilenen Nergiz Aydın ise çocuklarının rızkı için çalışmak zorunda olduğunu kaydederek "Aç kalmamak için bebeğimle birlikte geliyorum. Çoluk çocuk aç kalmamak için çalışıyoruz" dedi.  

İbrahim Kılınç

 

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