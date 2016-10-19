Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor. Bu istatistiklerle sabit. Bu arada kadın ve erkek arasında bir fark daha var. Kadınların yüzde 80'i ayaklarının üşümesinden yakınır durur. Peki ama niye? Kadın ve erkeğin ısı idaresi incelendiğinde erkeğin avantajlı olduğu ortaya çıkar. Çünkü toplam vücut agırlığı üzerinden erkeğin vücudunun yüzde 40'nı kaslar oluşturuyor. Erkek bir kasını çalıştırdığında enerjinin 3/1'ni harcıyor. Enerjinin geri kalanı ise ısı olarak yayılıyor. Yani kaslarımız vücudumuzun kaloriferi, kadın vücudundaki kas oranı da sadece yüzde 23'tür. Erkeğinkinin neredeyse yarısı. Bunun sonucu olarak kadının vücüt kaloriferi ısı olarak daha zayıf. Bu yüzden kadının ayakları erkeklerin ayaklarından daha çok üşür.