Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Kadınların ayakları erkeklere göre neden daha fazla üşür? Kadınların ve erkeklerin kas oranları ne kadar?

Kadınların ayakları erkeklere göre neden daha fazla üşür? Kadınların ve erkeklerin kas oranları ne kadar?

Kadınların ayakları neden erkeklere göre hada fazla üşür? Kadınların ve erkeklerin kas oranları ne kadar? İşte bu sorunun cevabı haberimizde.

Kadınların ayakları erkeklere göre neden daha fazla üşür? Kadınların ve erkeklerin kas oranları ne kadar?

19 Ekim 2016 17:36

Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor. Bu istatistiklerle sabit. Bu arada kadın ve erkek arasında bir fark daha var. Kadınların yüzde 80'i ayaklarının üşümesinden yakınır durur. Peki ama niye? Kadın ve erkeğin ısı idaresi incelendiğinde erkeğin avantajlı olduğu ortaya çıkar. Çünkü toplam vücut agırlığı üzerinden erkeğin vücudunun yüzde 40'nı kaslar oluşturuyor. Erkek bir kasını çalıştırdığında enerjinin 3/1'ni harcıyor. Enerjinin geri kalanı ise ısı olarak yayılıyor. Yani kaslarımız vücudumuzun kaloriferi, kadın vücudundaki kas oranı da sadece yüzde 23'tür. Erkeğinkinin neredeyse yarısı. Bunun sonucu olarak kadının vücüt kaloriferi ısı olarak daha zayıf. Bu yüzden kadının ayakları erkeklerin ayaklarından daha çok üşür.

Etiketler: erkeklerin kas oranı, kadınlar neden üşür, kadınların kas oranı, üşüme


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!