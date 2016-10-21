Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Ünal, kadın cinsel işlev bozukluğu için birçok tedavi şekilleri ortaya atıldığını belirterek kadının cinsel problemlerinin tek bir sebebinin olmadığını ve çoklu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Ünal, "Kadın cinsel işlev bozukluğunda vajinal östrojen hormonu verilmesi, veya deriden testosteron yani erkeklik hormonu verilmesi gibi tedaviler de denenmiştir. Fakat erkeklik hormonu da kadında tüylenme, ses kalınlaşması ve sivilce artışına sebep olduğu için çok tercih edilmemektedir. Orgasm-Shot olarak bilinen O-Vuruşu 2010 yılında Amerika’da Dr. Charles Runels tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Vajinaya PRP uygulaması yapılarak buradaki dokunun canlanmasını sağlayan ve his artışı yapan bir uygulamadır. O-Vuruşu olarak bilinen orgazm noktasına PRP uygulaması kesinlikle etkili bir yöntemdir ve yan etkisi yoktur" dedi. Dr. Ebru Ünal, O-Vuruşu’nun şu problemlerin tedavisinde kullanıldığını belirtti: "İdrar kaçırma, Cinsellikte haz almada azalma, Orgazm olamama, Vajinal kuruluk, Cinsel isteksizlik, Cinsel ilişkide ağrı, Liken sklerozis, Epizyotomi sonrası fissür oluşumu".