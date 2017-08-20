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Kadınların genital estetik korkusu yıkılıyor

Kadınların genital bölge ilgili tüm konuları mahrem sayarak dillendirilmediğini belirten uzmanlar, yaşadıkları sorunları kendilerinde büyük bir eksiklik hissederek depresyona dahi girebildiklerini söyledi.

Kadınların genital estetik korkusu yıkılıyor

20 Ağustos 2017 14:48

İlerleyen yaş, normal doğum, hormonal dalgalanmalar, genetik yatkınlık gibi sebeplerle kadın cinsel organında deformasyon yaşanmasının doğal bir süreç olduğunu dile getiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, kadının vücudundaki herhangi bir yapı için estetik istemesi ile genital bölge sorunlarına çözüm arayışına girmesinin arasında bir fark olmadığını söyledi. 

Prof. Dr. Mesut Özcan, "Kadın cinsel organındaki sağlık sorunları sanılanın aksine oldukça yüksek orandadır. Tabu olarak gösterildiği için konu sümen altı ediliyor. Göz önünde olmayan bir bölge olan genital bölge ile ilgili estetik operasyon yapılmasına ihtiyaç duyulmaması ya da ötelenmesi yanlıştır. Aksine öncelikle yaşam kalitesinde uyum ve sağlık için genital bölgede yapılacak estetik müdahaleler büyük önem taşır" dedi.
Günümüzde kadınların ve erkeklerin kendilerini mutsuz eden estetik sorunlar yaşadığında bunun çözümü için daha cesaretli ve hızlı davrandığını söyleyen Özcan, "Kadının genital bölgesinin estetik olarak düzgün olması kendisine olan özgüvenini arttırırken, karşı cinsle olan ilişkilerinde de mutlu olmasını kolaylaştırır. Bedensel sağlığın yanında ruhsal sağlığı için kadın cinsel anlamda özgüven sahibi olabilmek düşüncesi ile yüreklenmiş durumda. Bu cesaret bugün kadınların genital estetiğe giderek ilgisini de attırmıştır" ifadelerini kaydetti. 

Abdullah Çibir


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