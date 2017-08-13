Kadınların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanında meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Hatice B. (33) ile Serpil B. (37) karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce, Serpil B. yanında bulunan bıçakla Hatice B.'ye saldırdı. Bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Hatice B., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serpil B.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.