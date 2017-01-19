Edinilen bilgiye göre, Eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan Kadir Güntepe'nin, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Yakut Mahallesinde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından sabah saatlerinde Tokat’a getirilen Kadir Güntepe, sağlık kontrolünün ardından nezarethaneye konuldu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kadir Güntepe'nin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme aracı olan ByLock’u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde Kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü tespit edilmişti.



Nurhan İçmez